Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak azalarak 375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 13.160 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.224 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 7.383 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 5.054 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.587 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesini etmesi sonrası şu dakikalarda 1,1580'den, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2720'den işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin olumlu haber akışının risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.

Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, COVID-19 tedavisi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.