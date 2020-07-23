ABD’li ünlü rap şarkıcısı Kanye West, ülkesinde 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Ünlü ismin, sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından konuyla ilgili açıklaması, "Tanrıya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika'nın vaatlerini gerçekleştirmeliyiz. ABD Başkanlığı için adayım" şeklindeydi.

West kampanyasını Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde, alışılmadık bir mitingle başlattı. Gözyaşları içinde vaatlerini sıralayan ünlü şarkıcı, kürtaja karşı olduğunu söyledi, çocuk yapan herkese 1 milyon dolar vadetti, esrarın ücretsiz olması gerektiğini savundu.

[Rapçi Kanye West başkanlık adaylığı için ilk mitingini Güney Carolina/Kuzey Charleston'da 19 Temmuz’da düzenledi. Fotoğraf: Reuters]

ABD Başkanı olarak Beyaz Saray’a giderse potansiyel politik kararlarının bir kısmını da böylece özetlemiş oldu.

Peki, Kanye West gerçekten başkanlığa mı koşuyor, yoksa her şey cuma günü piyasaya çıkacak yeni albümü için bir reklam kampanyası mı?

Dünya genelinde faaliyet gösteren internet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi YouGov, konuyla ilgili bir anket yaptı. 21 Temmuz tarihli ve 5 bin 342 ABD’li yetişkinle yapılan ankete yanıt verenlerin yüzde 60’tan fazlası bu adaylığı samimi bulmuyor.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Büyük çoğunluk, olan bitenin reklam çalışması olduğu görüşünde. Sadece yüzde 5’lik bir oran, meşru gördüğü adaylığın ciddi olduğunu savunuyor.

Kanye West gerçekten oy pusulasında yer alacak mı? Bu da çok sayıda kişinin sorduğu sorulardan biri...

Ünlü şarkıcı birçok eyalette yeterlilik için son tarihi kaçırmış olsa da Oklahoma'nın oylamasında yer almaya hak kazandı.

Ailecek Trump’la yakınlardı

[ABD Başkan Donald Trump ile rapçi Kanye West 11 Ekim 2018’de Beyaz Saray Oval Ofis’te bir araya gelmişti. Fotoğraf: Getty]

Kanye West’in ünlü bir evliliği de var. Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian ile evli olan West, daha önce sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'a övgü dolu mesajlar göndermiş, takipçileri West'in paylaşımlarına sert tepki göstermişti. Eşi de kendisini uyarmıştı.

Kardashian ise 2 yıl önce Beyaz Saray’da Trump’la görüşmüş, ABD Başkanı’ndan 1997’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Alice Marie Johnson’ın affedilmesini istemişti.

Aynı yıl Kanye West de Oval Ofis'te Trump'la karşılıklı övgüler, sarılmalar, şakalaşmalar, küfürlü konuşmalar gibi ilginç anlara sahne olan bir görüşme yapmıştı.

[Fotoğraf: Getty]

[Fotoğraf: Getty]

Kardashian son yaşananlara ne diyor?

Kanya West bir süredir eşiyle ilgili yaptığı çıkışlar nedeniyle de magazin gündeminde. Evliliğini bitirmeye çalıştığını söyleyen West'le ilgili eşi Kardashian sosyal medya sitesi Instagram'dan açıklama yaptı.

Kim Kardashian, Kanye West'in bipolar bozukluk ile mücadele ettiğini belirterek, herkesten anlayış istedi.

180 milyon takipçili Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yapan Kardashian, eşinin "harika ama karışık" biri olduğunu, bir sanatçı ve siyah olmasının yanı sıra annesinin kaybıyla zor günler geçirdiğini yazdı.

Ünlü isim, daha önce hem çocukları hem de eşinin hastalığının gizliliğine saygısı nedeniyle konuşmadığını ancak artık bir açıklama yapmak zorunda kaldığını da ekledi.