Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan West, şu ifadeleri kullandı:

“Tanrıya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika'nın vaatlerini gerçekleştirmeliyiz. ABD Başkanlığı için adaylığımı koyuyorum."

Elon Musk'tan destek

Tesla’nın CEO’su Elon Musk ise ünlü şarkıcının açıklamasına “Sana desteğim tam.” ifadesiyle yanıt verdi.