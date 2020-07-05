Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ünlü rapçi Kanye West, ABD Başkanlığına aday olduğunu duyurdu
[Fotoğraf: AFP]
Amerikalı ünlü rapçi Kanye West, ülkesindeki başkanlık yarışında yer alacağını açıkladı.
Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan West, şu ifadeleri kullandı:
“Tanrıya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika'nın vaatlerini gerçekleştirmeliyiz. ABD Başkanlığı için adaylığımı koyuyorum."
Elon Musk'tan destek
Tesla’nın CEO’su Elon Musk ise ünlü şarkıcının açıklamasına “Sana desteğim tam.” ifadesiyle yanıt verdi.
Etiketler: rapçi kanye west kim kardashian'ın eşi abd başkanlık yarışı abd başkan seçimi 2020 abd seçimleriSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 13:11
Son Haberler
- 13:17
- 13:05
- 13:17
- 13:09
- 13:05
Sıradaki Haber
Filistin'de COVİD-19 nedeniyle yeniden olağanüstü hal ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz