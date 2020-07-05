Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yayınladığı kararnamede, "Koronavirüsün yayılması nedeniyle bugünden itibaren tüm Filistin topraklarında 30 günlüğüne OHAL ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kararnameye göre, OHAL'in uygulanması için Başbakan Muhammed Iştiyye ve hükümetine her türlü yetkinin verildiği vurgulandı.

Buna göre, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin kentlerine giriş çıkışlar durdurulabilecek, sokağa çıkma yasağı uygulanabilecek ve şehirler arası seyahatler kısıtlanabilecek.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarındaki vaka sayısı 4 bin 250'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 19'a yükseldi.

Filistin hükümeti COVİD-19 nedeniyle daha önce 6 Mart'ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere OHAL ilan etmiş, Filistin Devlet Başkanı Abbas da 3 Nisan’da OHAL’in bir ay daha uzatılmasına karar vermişti. OHAL, 3 Mayıs'ta kaldırılmıştı.

Vaka sayısında hızlı artış

COVİD-19 salgının ilk dalgasının etkisine nisanda giren Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 330'a kadar çıktı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı son günlerdeki artışla 4 bini aştı.

Filistin yönetimi, COVİD-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde 5 günlük genel karantina uygulaması başlamıştı.

Karantina kapsamınd a fırın, eczane ve bakkalların dışında tüm işletmeler kapatılırken, şehirler arası ve kent içi ulaşım da durdurulmuştu.