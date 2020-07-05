Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 736 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 681 bin 251’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölenlerin sayısı 134 artarak 10 bin 161’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 871 artarak 450 bin 750’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 29,8’inde belirti görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 650 artarak 224 bin 860’a, ölü sayısı 24 artarak 3 bin 953’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyonu geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.