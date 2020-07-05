Haber Giriş: Kaynak: AFP
Koronavirüsten korunmak için altın maske takıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da yaşayan iş insanı Shankar Kurhade, koronavirüsten (COVID-19) korunmak için altından maske yaptırdı.
Hindistan'ın Pune kentinde yaşayan Kurhade, maske için yaklaşık 4 bin dolar harcadı.
Hint iş insanı, 8 günde imal edilen ve ağırlığı 60 gramı bulan maske için şunları söyledi:
"Nefes almamı sağlayan ufak gözeneklere sahip ince bir maske. Beni koronavirüsten ne derece korur emin değilim ancak diğer önlemlerimi alıyorum."
[Fotoğraf: Reuters]
"İnsanlar selfie istiyor"
Altın maskeyi görenlerin çok şaşırdığını belirten Kurhade, insanların, kendisiyle selfie çekmek istediğini ifade etti.
[Fotoğraf: AFP]
Hindistan Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 19 bini, vaka sayısı ise 673 aşmış durumda.
Etiketler: shankar kurhade hint zengin altından maske altın maskeSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 11:37
Son Haberler
- 11:43
- 11:43
- 11:31
- 11:46
- 11:27
Sıradaki Haber
Çin'de 8, Güney Kore'de 61 yeni COVID-19 vakası görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz