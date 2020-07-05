Hindistan'ın Pune kentinde yaşayan Kurhade, maske için yaklaşık 4 bin dolar harcadı.

Hint iş insanı, 8 günde imal edilen ve ağırlığı 60 gramı bulan maske için şunları söyledi:

"Nefes almamı sağlayan ufak gözeneklere sahip ince bir maske. Beni koronavirüsten ne derece korur emin değilim ancak diğer önlemlerimi alıyorum."

[Fotoğraf: Reuters]

"İnsanlar selfie istiyor"

Altın maskeyi görenlerin çok şaşırdığını belirten Kurhade, insanların, kendisiyle selfie çekmek istediğini ifade etti.

[Fotoğraf: AFP]

Hindistan Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 19 bini, vaka sayısı ise 673 aşmış durumda.