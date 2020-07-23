Bosna savaşı sırasında Srebrenitsa’dan sonraki en büyük katliam Priyedor şehrinde yapıldı.

Priyedor’da, yüzlerce çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu 5 binden fazla sivil Sırplar tarafından katledildi.

Priyedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde toplama kamplarına götürülüp çeşitli işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Omarska toplama kampı, Bosna savaşının başladığı 1992'de işkence, katliam ve tecavüzlerin merkezi oldu.

Kampta esir tutulup hayatta kalabilen sayılı kişilerden olan Mustafa Fazliç, 28 yıl önce şahit olduğu dehşet dolu anları TRT Haber'e anlattı.

''Omarska bir felaketti. Kardeşim Muhammed'i orda katlettiler. Çok zordu. İşkencelere maruz kaldik. Omurgalarımızı kırdılar. Böbreklerimize periyodik olarak tekme atip yumrukladılar. Su ve yemek vermediler. İnsan olarak en düşük seviyedeydik. İtfaiye hortumlarıyla bizi yıkıyorlardi. Yıkamak mıydı yoksa işkence miydi ona siz karar verin.''

Hayatta kalmayı başaran Fazliç, 28 yıl boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade ediyor.

Omarska'da esir olarak tutulan en az 700 kişi katledildi.

''Omarska esir kampi Bosna Savaşı sirasinda en büyük işkence ve katliamlarin yapildiği yer olarak tarihe geçti. Ölüm kampı olarak da bilinen bu yerde 3 bin 500'den fazla insan tutuklu kalırken bunlardan 700'ü acımasizca katledildi.''

Amerikalı ve İngiliz gazeteciler, 1992 yılının Ağustos ayında toplama kamplarını haberleştirerek dünya kamuoyuna duyurmasının ardından, Sırplar baskıya dayanamayıp kampta esir tutulan kadın ve çocukları serbest bıraktı.

Bosna savaşından önce demir maden ocağı olarak faaliyet gösteren Omarska, şuan da özel bir şirket tarafından maden ocağı olarak işletliiyor.

