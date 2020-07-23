Dün 44,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 44,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,02 dolardan alıcı buldu.

Piyasaların düşüş beklentisine karşı ABD'nin ham petrol stoklarında artış görülmesi ve koronavirüs salgınında dünya genelinde toplam vaka sayısının 15 milyonu geçmesi, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 536,6 milyon varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 44,49 ile 44,59 dolar aralığının direnç, 44,30 ile 44,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.