Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vakalar ve gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" ve "maske takma zorunluğu" uygulanan Melbourne’da son 24 saatte yapılan testlerde 423 kişiye daha COVID-19 tanısı konulduğunu aktaran Andrews, yaşları 50 ila 90 olan 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti.

Andrews, son kayıplarla eyalette virüsten ölenlerin sayısının 49’a yükseldiğini vurgulayarak, 3 bin 630 aktif vakadan, 41’i yoğun bakımda olmak üzere, 201 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

Melbourne’da maske takma zorunluğu başladı

Kentte, "geçerli nedenlerle sokağa çıkanların" maske takmalarını zorunlu hale getiren kurallar, bugün yürürlüğe girdi.

"Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara kişi başına bin 652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıp maske takmayanlara da 200 Avustralya doları para cezası veriliyor.

Yasaklar kapsamında marketler, berberler, tıbbi bakım yerleri, kuaförlerin açık kalacağı kentte kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek.

Ancak kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler, tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan, yaklaşık 5 hafta boyunca kapalı kalacak.

Toplam can kaybı 133’e çıktı

Son haftalarda Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde COVID-19 vakalarındaki artışın sürmesiyle ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 13 bin 301’e, aktif vaka sayısı da 4 bin 141’e yükseldi.

COVID-19 tanısı konulan 8 bin 541 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, Melbourne’da 5 kişinin daha hayatını kaybetmesi, Avustralya’da virüsten ölenlerin sayısını 133’e yükseltti.