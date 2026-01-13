Parçalı Bulutlu -2.7ºC Ankara
Dünya
AA 13.01.2026 20:08

Avrupa Birliği, İran'a yönelik ek tedbirler almaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki "aşırı güç kullanımını ve özgürlüklerin sürekli kısıtlanmasını" kınadığını bildirerek rejime karşı hızla ek tedbirler alacaklarını duyurdu.

Avrupa Birliği, İran'a yönelik ek tedbirler almaya hazırlanıyor

Von der Leyen, İran'daki gösterilerle ilgili açıklama yaptı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin, AP binalarına girişini yasaklamasını takip eden açıklamasında von der Leyen, "İran'daki artan can kayıpları dehşet verici." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "aşırı güç kullanımını ve özgürlüklerin sürekli kısıtlanmasını" kınadığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun halihazırda AB'nin insan hakları yaptırım rejimine tabi olduğunu anımsatan von der Leyen, daha fazla tedbirin de hızla alınacağını kaydetti.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler sözcülerinden Anouar El Anouni de bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, siyasi işler ve güvenlikten sorumlu komitenin bugün toplanacağını ve atılacak adımları görüşeceklerini söyledi.

⁠İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta yayımladığı haberinde, 133'ü güvenlik görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

