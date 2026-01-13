Çok Bulutlu 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.01.2026 14:47

Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 21'i çocuk 24 Filistinli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümet, Ekim 2023'ten bu yana şiddetli soğuklar nedeniyle 21'i çocuk 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 21'i çocuk 24 Filistinli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan alçak basınç ve soğuk hava dalgasının insani felakete yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, kış mevsiminin başlangıcından bu yana dondurucu soğuklar nedeniyle 7 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gazze'de soykırımın başlangıcından bu yana şiddetli soğuk nedeniyle 21'i çocuk 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 447 kişinin öldüğü, 1246 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 424'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 324'e yükseldiği belirtildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: Gazze, İsrail’in şiddetli ablukası nedeniyle en vahşi soykırımı yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:52
543 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
15:49
Vali Gül: Bazı belediyelerimiz sahipsiz hayvanlarla ilgili yeterince harekete geçmedi
15:18
İstanbul'da kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 16 azaldı
14:58
İran'daki gösterilerde 2 bin kişi hayatını kaybetti
14:45
Hamas: Gazze, İsrail’in şiddetli ablukası nedeniyle en vahşi soykırımı yaşıyor
14:45
Bakan Işıkhan: Meclis'te nöbet tutacağınıza emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin
Çorum "gastronomi şehri" olmaya hazırlanıyor
Çorum "gastronomi şehri" olmaya hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ