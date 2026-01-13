Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 21'i çocuk 24 Filistinli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan alçak basınç ve soğuk hava dalgasının insani felakete yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, kış mevsiminin başlangıcından bu yana dondurucu soğuklar nedeniyle 7 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gazze'de soykırımın başlangıcından bu yana şiddetli soğuk nedeniyle 21'i çocuk 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 447 kişinin öldüğü, 1246 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 424'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 324'e yükseldiği belirtildi.