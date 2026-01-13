Çok Bulutlu 0.3ºC Ankara
AA 13.01.2026 14:44

Hamas: Gazze, İsrail’in şiddetli ablukası nedeniyle en vahşi soykırımı yaşıyor

Hamas, İsrail’in şiddetli ablukası altında soğuk nedeniyle yaşanan can kayıpları, yıkılan evler ve hastalıkların yayılmasıyla birlikte Gazze Şeridi’nin "en vahşi soykırım türlerinden birini" yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Hamas: Gazze, İsrail’in şiddetli ablukası nedeniyle en vahşi soykırımı yaşıyor

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere soğuk nedeniyle can kayıplarının sürmesi, bombalanan ve yıkılan evlerin çökmesi ile hastalıkların yayılmasının, İsrail’in sıkı ablukası altında Gazze Şeridi’nde en ağır soykırım türlerinden birinin devam ettiğini açıkça gösterdiğini vurguladı.

Kasım, "Tekrarlanan çağrılara rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail ablukası sürerken uluslararası toplumun Filistinlilere yardım ulaştırmakta yetersiz kalması üzücü." ifadelerini kullandı.

Kasım açıklamasında ayrıca, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) ve uluslararası topluma, "Gazze’ye acil yardım ulaştırılması, İsrail ablukasının kırılması ve aşırı sağcı İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdürmesine izin verilmemesi" çağrısında bulundu.

Filistin'in Sesi Radyosu'na konuşan Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye dün, İsrail’in uyguladığı açlık politikaları ve sağlık sistemine yönelik kısıtlamalar nedeniyle bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu, ölümcül solunum yolu virüslerinin Gazze’de hızla yayıldığını söylemişti.

Sağlık sistemi çöktü

İki yılı aşkın süredir devam eden saldırılar boyunca Gazze’de hastaneler ve sağlık tesislerinin büyük bölümü tahrip edildi.

Abluka ve yardım girişine getirilen kısıtlamalar, ilaç ve tıbbi ekipman kıtlığına yol açarak sağlık sistemini felç etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ilaç kıtlığı yüzde 52’ye, tıbbi sarf malzemesi kıtlığı ise yaklaşık yüzde 71’e ulaştı.

Bakanlık, İsrail’in Gazze’ye giren tıbbi yardım kamyonlarını, aylık ihtiyacın yüzde 30’unun altına düşürdüğünü ve bunun kritik bir sağlık krizine neden olduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinli ise Gazze’de son derece ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze nüfusunun büyük bölümü gıda güvensizliği ve derin yoksulluk nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Bu durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve salgın hastalıklara karşı kırılganlığın artmasına yol açıyor.

