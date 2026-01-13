Çok Bulutlu -1ºC Ankara
AA 13.01.2026 13:36

Doğum hastanesinde enfeksiyon nedeniyle 9 bebek öldü

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan Novokuznetsk şehrindeki bir doğum hastanesinde 9 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğum hastanesinde enfeksiyon nedeniyle 9 bebek öldü

Kemerovo Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Novokuznetsk kentindeki doğum hastanesinde 1 Aralık-11 Ocak tarihlerinde doğan 17 bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bebeklerde enfeksiyon teşhis edildiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 9'unun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, hastanenin faaliyetlerinin hijyenik ve epidemiyolojik durum nedeniyle geçici olarak durdurulduğu ve hastanenin denetlendiği belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

