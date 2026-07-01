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Dünya
AA 01.07.2026 11:25

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı İrlanda'ya geçti

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını 6 aylığına üstlenen İrlanda'nın gündeminde, ağırlıklı olarak savunma, rekabetçilik, enerji ve dijital dönüşüm gibi başlıklar bulunacak.

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı İrlanda'ya geçti

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, bugün itibarıyla görevi 1 Ocak'tan bu yana yürüten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden İrlanda'ya geçti.

Dublin yönetimi, sloganını "Birlik içinde güç" olarak belirlerken, "rekabetçilik, değerler ve güvenlik" de dönem başkanlığının temaları olarak açıklandı.

İrlanda, AB ülkelerinin küresel piyasalarda rekabetçiliğini artırma, genişleme, savunma alanındaki girişimlerin sürdürülmesi, Birliğin yapay zeka alanındaki kapasitesini güçlendirme ve Ukrayna'ya verilen desteğin devamı gibi başlıklara odaklanacak.

Dublin yönetimi ayrıca "Gazze'deki vahim insani durum ve Batı Şeria'daki kötüleşen durumu sona erdirmek için çalışacağını" açıkladı.

İrlanda, dönem başkanlığını 1 Ocak 2027'de Litvanya'ya devredecek.

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