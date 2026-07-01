Kanada'daki mezuniyet töreninde genç mezunun kefiyesinin zorla çıkarılması tepki topladı

Kanada'nın Saskatchewan eyaletine bağlı Saskatoon kentindeki Centennial Collegiate Lisesi'nin mezuniyet töreninde, diplomasını almak için cübbesinin üzerine kefiye takarak sahneye çıkan öğrencinin boynundaki kefiyenin zorla çıkarılması tepki çekti.

NCCM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bu olaya tanıklık etmenin "son derece rahatsız edici" olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada, son yıllarda, özellikle kampüslerde ve bu tür mezuniyet törenlerinde Filistin kültürüne veya kimliğine yapılan her türlü referansın "terör ve şiddet kavramlarıyla bir tutulduğuna" ve pek çok "Filistin karşıtı ırkçılık örneğine" tanıklık edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu olay, Kanada'daki tüm kurumlarda ele alınması ve sorumluların hesap vermesi gereken Filistin karşıtı ırkçılığın en belirgin örneğidir. Bu utanç verici olayda yer alan tüm taraflara ulaşmaya çalışıyoruz."

Son günlerde sosyal medyadaki görüntülerde, Kanada'daki lisenin mezuniyet töreninde diplomasını almaya Filistin mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen kefiye ile çıkan bir öğrencinin boynundaki kefiyenin görevli personel tarafından aniden çekilerek çıkarıldığı görüldü.

Görüntülerde, öğrencinin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ve kefiyeyi tekrar boynuna taktığı dikkati çekerken törenin devam ettiği kameralara yansıdı.

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak kefiyenin Filistinliler için kültürel kimliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu kaydetti.