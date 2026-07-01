ABD'de sıcak hava dalgası nedeniyle acil elektrik tedbirleri devreye alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13 eyalet ile başkent Washington'da yaklaşık 65 milyon kişiye elektrik sağlayan PJM Interconnection şebekesi, aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik talebinde beklenen artışın elektrik arzını riske atabileceği gerekçesiyle acil durum yetkisi talebinde bulundu.

Bu kapsamda, PJM'nin gerekli görmesi halinde belirlenen elektrik santrallerinin yalnızca şebekenin güvenilirliğini sağlamak amacıyla ve ihtiyaç duyulan süre boyunca normal çevresel emisyon ve işletme sınırlarını aşarak çalıştırılmasına izin verildi.

Karar, 30 Haziran ile 3 Temmuz arasında geçerli olacak.

PJM, elektrik talebinin bugün yaklaşık 159 bin 563 megavata, yarın da 162 bin 860 megavata ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, karara ilişkin açıklamasında, "Bu kararın yayımlanması acil duruma müdahale edilmesini sağlayacak ve kamu yararına hizmet edecektir." ifadesini kullandı.

Bölgede hava sıcaklıklarının yaklaşık 35 santigrat dereceye ulaşması, Baltimore kenti ile başkent Washington çevresi dahil bazı bölgelerde ise 38 santigrat derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.