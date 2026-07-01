Açık 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.07.2026 11:18

Japonya, 2040'a kadar iş gücünde yapay zeka destekli 10 milyon robotu kullanmayı planlıyor

Japonya, ülkede azalan iş gücüne karşı 2040'a kadar 18 farklı sektörde yapay zeka destekli 10 milyon robotu kullanmayı planladığını bildirdi.

Japonya, 2040'a kadar iş gücünde yapay zeka destekli 10 milyon robotu kullanmayı planlıyor

Devlet televizyonu NHK'nin, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, hükümetin yapay zeka destekli robotlara ilişkin stratejisi açıklandı.

Ülkenin iş gücünün giderek azalmasına karşı 2040'a kadar yapay zeka destekli 10 milyon robotun 18 sektörde kullanılması planlanıyor.

Robotların kullanılması beklenen 18 sektör arasında imalat, altyapı bakımı, sağlık hizmetleri, bakıcılık, afetlere müdahale ve savunma yer alıyor.

Bilgisayar ekranıyla sınırlı kalmayıp fiziksel dünyada işlev görebilen yapay zeka türlerinin geliştirilmesine ilişkin proje için de 380 milyar Japon yeni (yaklaşık 109 milyar TL) ayrılacak.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazawa Ryosei, Kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, belirli sektörlerde veri toplandığını ve bunların "Japonya'nın robotlar için yapay zeka geliştirme konusunda öncü olması" için kullanılacağını söyledi.

ETİKETLER
Japonya Robot Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Kanada'daki mezuniyet töreninde genç mezunun kefiyesinin zorla çıkarılması tepki topladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
İspanya, son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayını geçirdi
11:57
3 bin yıllık Frigya, yaz sezonuna hazırlanıyor
11:58
Sümela Manastırı'nı, 5 yılda 2 milyonu aşkın kişi ziyaret etti
11:52
Türk savunma sanayiinin NATO üyelerine ihracatı artıyor
11:46
Fransa'dan işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Fransız şirketlerine "suç ortaklığı" uyarısı
11:41
Türkiye, NATO'nun güvenlik mimarisinde kilit aktör
Sümela Manastırı 5 yılda 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı
Sümela Manastırı 5 yılda 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı
FOTO FOKUS
NATO'nun uydu haberleşmesi Türkiye'ye emanet
NATO'nun uydu haberleşmesi Türkiye'ye emanet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ