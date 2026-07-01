Japonya, 2040'a kadar iş gücünde yapay zeka destekli 10 milyon robotu kullanmayı planlıyor

Devlet televizyonu NHK'nin, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, hükümetin yapay zeka destekli robotlara ilişkin stratejisi açıklandı.

Ülkenin iş gücünün giderek azalmasına karşı 2040'a kadar yapay zeka destekli 10 milyon robotun 18 sektörde kullanılması planlanıyor.

Robotların kullanılması beklenen 18 sektör arasında imalat, altyapı bakımı, sağlık hizmetleri, bakıcılık, afetlere müdahale ve savunma yer alıyor.

Bilgisayar ekranıyla sınırlı kalmayıp fiziksel dünyada işlev görebilen yapay zeka türlerinin geliştirilmesine ilişkin proje için de 380 milyar Japon yeni (yaklaşık 109 milyar TL) ayrılacak.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazawa Ryosei, Kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, belirli sektörlerde veri toplandığını ve bunların "Japonya'nın robotlar için yapay zeka geliştirme konusunda öncü olması" için kullanılacağını söyledi.