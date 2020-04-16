Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, salgında ölü sayısı 7 artarak 51'e yükseldi.

Moldova Başbakanı İon Kiku, 17 Mart itibarıyla bütçe gelirinin 2 kat düştüğünü belirtti.

Kiku, ayrıca Paskalya Bayramı'nda kiliselerin kapalı olacağını duyurdu.

Ülkede vaka sayı 2 bin 49 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da vaka sayısı 4 bini geçti

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 397 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 4 bin 161'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 186, ölü sayısının 8 artarak 116 olduğu kaydedildi.

Kazakistan'da 51 yeni vaka

Kazakistan'da vaka sayısı 51 artarak bin 341'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı 23 artarak 263 oldu.

Ülkede virüs nedeniyle 16 kişi ölmüştü.

Kırgızistan'da 17 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, vaka sayısının 17 artarak 466'ya, iyileşenlerin sayısının 91'e yükseldiğini bildirdi.

Sovyetler Birliği'nin, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 75. ve 7 Nisan devriminin 10. yıl dönümü sebebiyle hazırlanan mahkumlara af yasa tasarısı, Parlemento Genel Kuruluna gönderildi.

Tasarı, 60 yaş üstü erkek ve 55 yaş üstü kadın engelli, ilk kez suç işleyen, aile geçimini sağlayan, en az 2 küçük veya engelli çocuğu olan mahkumların affedilmesini öngörüyor.

Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Ermenistan'da 48 yeni vaka

Ermenistan'da, COVID-19 görülen vaka sayısı 48 artarak bin 159'a yükseldi. Bugüne kadar 258 hastanın iyileştiği ülkede ölü sayısı 1 artarak 18'e çıktı.

Gürcistan'da vaka sayısı 339 oldu

Gürcistan hükümetinin COVID-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 30 artarak 339'a, iyileşenlerin sayısının da 74'e yükseldiği kaydedildi.

Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 74 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 74 artarak -bin 349'a ulaştığı aktarıldı.

107 kişinin iyileştiği, 4 kişinin öldüğü Özbekistan'da, 82 bin kişi karantinada tutuluyor.

Tacikistan

Tacikistan'da 18 Nisan Duşanbe Günü kutlamaları iptal edildi.

Tacik yetkililer, ülkede COVID-19 vakasının görülmediğini açıklamıştı.