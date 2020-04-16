İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 92 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 869'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 606 artarak 77 bin 995'e çıktığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 594'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 52 bin 229 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.