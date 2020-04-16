Konuya ilişkin açıklama Malezya Sağlık Bakanlığından yapıldı.

Bakanlık, kaydedilen 110 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 182'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1 artışla 84'e ulaştığını bildirdi.

Tedavi edilen hastalara ilişkin bilgi verilmedi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bin 229'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 91 bini aşmış durumda.