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Malezya'da 5 bin 182 kişi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Malezya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 110 artarak 5 bin 182'ye ulaştığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Malezya Sağlık Bakanlığından yapıldı.
Bakanlık, kaydedilen 110 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 182'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1 artışla 84'e ulaştığını bildirdi.
Tedavi edilen hastalara ilişkin bilgi verilmedi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bin 229'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 91 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:43
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