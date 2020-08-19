Haber Giriş: Kaynak: BBC
Atlantik Okyanusu'ndaki mikroplastik 21 milyon ton olabilir
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'de bilim insanları, Atlantik Okyanusu'nda 12 ila 21 ton plastik parçacık bulunduğunu açıkladı. Bu, bin konteyner gemisini doldurabilecek kadar büyük bir miktar
İngiltere Ulusal Okyanus Bilimi Merkezi tarafından, Atlas Okyanusu'nun ortasında, yüzeyden 200 metre derinliğe kadar olan bölümde yapılan plastik araştırmasında korkutucu sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırmayı yöneten Doktor Katsia Pabortsava ve meslektaşları, Falkland Adaları'na yaptıkları keşif gezisinde deniz suyunun metreküpü başına yaklaşık 7 bin plasik parçacık tespit ettiler.
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Plastiklerin genellikle paketleme ambalajları olduğu ortaya çıktı.
Atlas Okyanusu'ndaki plastik miktarının 21 milyon ton olabileceğine dikkat çeken uzmanlar bunun yaklaşık bin konteyner gemisini doldurabilecek kadar büyük bir miktar olduğunu söyledi.
Etiketler: İngiltere atlas okyanusu mikroplastikSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:36
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