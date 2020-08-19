PitchBook verilerine göre, SpaceX bugüne kadarki en büyük fonunu topladı.

Bloomberg, şirketin söz konusu fonun ardından 46 milyar dolarlık öz sermaye değerine sahip olacağı bilgisine yer verdi.

Finansman, SpaceX'in 2020'nin sonuna kadar ticari olarak geniş bant internet sunmak için Starlink uydu takımyıldızını inşa etmeye başladığı dönemde geldi.

Şirket salı günü 11'inci uydu grubunu gönderdi ve Dünya yörüngesinde 600'den fazla uydu çalıştırıyor.