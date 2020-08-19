İsviçre Alplerinde her yıl bine yakın büyükbaş hayvan sonbaharda Bodenfahrt adı verilen bir etkinlikte doğru düşük rakımlı yerlerdeki meralara taşınıyor.

Ancka bu yılki etkinlikte ineklerden biri kaza geçirerek ayağından sakatlandı.

Sahibi topallayan hayvan için helikopter çağrıdı ve inek helikoptere bağlanarak aşağıya indirildi.

İneğin sahibi helikopterle taşınan ineğin acı çekmediğini ancak strese girmiş olabileceğini söyledi.

Ambros Arnold helikopter taşımacılığını etkili bir kısa yol olarak tanımlasa da ineğin bir anda havaya yükselmesiyle hayvan strese girme ihtimalinin bulunduğunu aktardı.