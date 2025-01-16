Puslu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.01.2025 00:42

Ateşkesin duyurulmasının ardından katil İsrail saldırılarını sürdürüyor

Katil İsrail ordusunun savaş uçakları, pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulmasının ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Gazze kentine hava saldırıları düzenledi.

Ateşkesin duyurulmasının ardından katil İsrail saldırılarını sürdürüyor

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki bazı bölgeleri hedef aldı.

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulması sonrası yaşanan hava saldırılarında hedef alınan bölgelerde büyük patlamalar meydana geldi.

Hedef alınan bölgelerden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Katil İsrail'in ateşkes anlaşması sonrası Gazze'ye saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulması sonrasında, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, Mühendisler Sendikası yakınındaki evlere düzenlediği saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde bulunan Nebih ailesinin evine yapılan saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de El-Liham ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırılarının ardından geldi.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:24
Emine Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
23:57
Dışişleri: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
23:43
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz
00:20
Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür
23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
23:29
2025 Yılı Yatırım Programı yayımlandı
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
FOTO FOKUS
Kadıköy'de deniz yüzeyinde müsilaja benzer kirlilik görüldü
Kadıköy'de deniz yüzeyinde müsilaja benzer kirlilik görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ