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Dünya
AA 15.01.2025 23:20

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

Hamas'ın telegram hesabında yayınlanan paylaşımda, Hayye'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Açıklamasında, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşında hiçbir hedefine ulaşamadığını belirten Hayye, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni yeniden inşa edebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana pek çok hedefe ulaşmaya çalıştığını; bunların bir kısmını açıkladığını, bir kısmını da gizlediğini ifade eden Hayye, İsrail'in, direnişi sona erdirmeyi, Hamas'ı ortadan kaldırmayı, esirleri askeri güçle geri almayı ve bölgenin çehresini değiştirmeyi hedeflediğini açıkça dile getirdiğini söyledi.

İsrail'in gizli hedefinin Filistin davasını tasfiye etmek, Gazze Şeridi'ni yok etmek, halkından intikam almak ve onları yerlerinden etmek, halkın özgürlük iradesini ortadan kaldırmak, umudun tüm anlamlarını yok etmek ve 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun etkilerini sona erdirmek olduğunu dile getiren Hayye, ancak İsrail'in, Filistin halkının kararlılığı ve topraklarına olan bağlılığıyla karşı karşıya kaldığını ve dolayısıyla gizli veya ilan edilmiş hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını aktardı.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkıma ilişkin ise Hayye, "Öncelikle Allah'ın yardımıyla, sonra da kardeşlerimizin, sevdiklerimizin ve destekçilerimizin yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa edebiliriz." diye konuştu.

Hayye, Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.

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