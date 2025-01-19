Ateşkes sonrası Gazzeliler, molozlar arasında cenazelerini arıyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu ayna devam eden ağır saldırılar, zorunlu göç, aç bırakma, yıkım ve 47 bine varan can kaybının ardından bugün İsrail, TSİ 12.15'te Gazze'de ateşkesin başladığını duyurdu.

Son 15 aydır Gazze Şeridi semalarını terk etmeyen İsrail savaş uçaklarının sesi duyulmazken, keşif uçakları ise hala uçmaya devam ediyor.

Ateşkes anlaşmasının yaklaşık 3 saatlik gecikmeyle yürürlüğe girdiğinin açıklanmasının ardından Gazze halkı farklı duyguları bir arada yaşadı.

Enkaz altında ya da sokaklarda yakınlarının cenazesini arıyorlar

Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde evlerinden ve yerleşim alanlarından geriye kalanlara şahit olan Filistinliler, "İsrail savaş makinesinin" neden olduğu yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğradı.

Katil İsrail ordusunun insan yaşamına dair hiçbir iz, işaret bırakmadığı Gazze'de yerleşim bölgelerinin tamamı molozla kaplı çorak alanlara dönmüş durumda.

Filistinlilerin bir kısmı yakınlarının naaşlarını enkaz altında ya da sokaklarda ararken bir kısmı da rasgele defnedilen yakınlarının mezarlarını bulmaya çalışıyor.

"Yakınlarını kaybedenlerin üzüntüsü çok fazla"

Filistinli Seha Fayiz, "Ateşkes sonrası duygularım karmakarışık, suskun bir mutluluk, çok fazla acı var. Ailesinden birini ya da tamamını kaybedenlerin üzüntüsü çok fazla" dedi.

Fayiz, enkaz altından yakınlarının naaşını çıkarmayı başaranların yüzlerinde hüznün hakim olduğunu dile getirdi.

Belediye yolları açmaya, bakanlık güvenlik ekipleri konuşlandırmaya başladı

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından belediye ekipleri Gazze'de yaşamı bir nebze de olsa canlandırabilmek için yollara saçılan molozları kaldırmaya ve sokakları açmaya başladı.

Bölgede güvenliğin sağlanması ve kontrol altına alınması için İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik ekipleri konuşlandırıldı.

Ayrıca yardım malzemesi taşıyan tırların bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyine Kerem Ebu Salim, kuzeyine ise Zikim ve Erez kapılarından girmeye başladı.

Esir takasıyla serbest bırakılacakların yolunu gözlüyorlar

Öte yandan esir takası kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin yakınları için ise zaman yavaş ilerliyor.

Özellikle çocuklarının akıbetine ilişkin bilgileri olmayan aileler, yakınlarıyla ilgili bir haber alma umuduyla zor saatler geçiriyor.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 913 Filistinli öldü, 110 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.