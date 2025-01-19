Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2025 19:32

Ateşkes sonrası Gazzeliler, molozlar arasında cenazelerini arıyor

Katil İsrail ordusunun 15 ayı aşkın süredir yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bugün başlayan ateşkesi buruk bir sevinçle karşılayan Filistinliler, molozlar arasında yakınlarının cenazesini arıyor.

Ateşkes sonrası Gazzeliler, molozlar arasında cenazelerini arıyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu ayna devam eden ağır saldırılar, zorunlu göç, aç bırakma, yıkım ve 47 bine varan can kaybının ardından bugün İsrail, TSİ 12.15'te Gazze'de ateşkesin başladığını duyurdu.

Son 15 aydır Gazze Şeridi semalarını terk etmeyen İsrail savaş uçaklarının sesi duyulmazken, keşif uçakları ise hala uçmaya devam ediyor.

Ateşkes anlaşmasının yaklaşık 3 saatlik gecikmeyle yürürlüğe girdiğinin açıklanmasının ardından Gazze halkı farklı duyguları bir arada yaşadı.

Enkaz altında ya da sokaklarda yakınlarının cenazesini arıyorlar

Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde evlerinden ve yerleşim alanlarından geriye kalanlara şahit olan Filistinliler, "İsrail savaş makinesinin" neden olduğu yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğradı.

Ateşkes sonrası Gazzeliler, molozlar arasında cenazelerini arıyor

Katil İsrail ordusunun insan yaşamına dair hiçbir iz, işaret bırakmadığı Gazze'de yerleşim bölgelerinin tamamı molozla kaplı çorak alanlara dönmüş durumda.

Filistinlilerin bir kısmı yakınlarının naaşlarını enkaz altında ya da sokaklarda ararken bir kısmı da rasgele defnedilen yakınlarının mezarlarını bulmaya çalışıyor.

"Yakınlarını kaybedenlerin üzüntüsü çok fazla"

Filistinli Seha Fayiz, "Ateşkes sonrası duygularım karmakarışık, suskun bir mutluluk, çok fazla acı var. Ailesinden birini ya da tamamını kaybedenlerin üzüntüsü çok fazla" dedi.

Fayiz, enkaz altından yakınlarının naaşını çıkarmayı başaranların yüzlerinde hüznün hakim olduğunu dile getirdi.

Belediye yolları açmaya, bakanlık güvenlik ekipleri konuşlandırmaya başladı

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından belediye ekipleri Gazze'de yaşamı bir nebze de olsa canlandırabilmek için yollara saçılan molozları kaldırmaya ve sokakları açmaya başladı.

Bölgede güvenliğin sağlanması ve kontrol altına alınması için İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik ekipleri konuşlandırıldı.

Ayrıca yardım malzemesi taşıyan tırların bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyine Kerem Ebu Salim, kuzeyine ise Zikim ve Erez kapılarından girmeye başladı.

Esir takasıyla serbest bırakılacakların yolunu gözlüyorlar

Öte yandan esir takası kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin yakınları için ise zaman yavaş ilerliyor.

Özellikle çocuklarının akıbetine ilişkin bilgileri olmayan aileler, yakınlarıyla ilgili bir haber alma umuduyla zor saatler geçiriyor.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 913 Filistinli öldü, 110 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Dünya destansı mücadeleye şahit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:09
Yozgat'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralı
19:41
Biden: Gazze'deki bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum
20:17
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Dünya destansı mücadeleye şahit oldu
19:21
Soykırımcı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı 3 esiri teslim aldı
20:27
Hamas, 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç'a teslim etti
18:22
Türkiye, Ermenistan'ın 2 suçluyu iadesini takdirle karşıladı
43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali yapıldı
43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali yapıldı
FOTO FOKUS
Hamas, 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç'a teslim etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ