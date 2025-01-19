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Dünya
TRT Haber 19.01.2025 19:22

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Dünya destansı mücadeleye şahit oldu

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Halkımız 471 gün boyunca özgürlüğü ve kutsalları için benzeri görülmemiş fedakarlıklar gösterdi. Tüm dünya direnişçilerin destansı mücadelesine şahit oldu" dedi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Dünya destansı mücadeleye şahit oldu

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde açıklamalarda bulundu.

Ebu Ubeyde'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İşgalin tabutuna şüphesiz son çiviyi çakan Mescid-i Aksa Tufanı'nın üzerinden 471 gün geçti.

Halkımızın gosterdigi büyük fedakarlìk ve döktükleri kan boşuna gitmeyecek.

Halkımız 471 gün boyunca özgürlüğü ve kutsalları için benzeri görülmemiş fedakarlıklar gösterdi.

Mescid-i Aksa Tufanı Gazze'nin eteklerinde başladı ve bölgenin çehresini değiştirdi. İsrail ile olan çatışmaya yeni denklemlere sebep oldu.

Mescid-i Aksa Tufanı yeni cephelerin açılmasına yol açtı ve İsrail'i destek almasi icin uluslararası güçlere başvurmaya zorladı.

İsrail anlaşmaya uyduğu sürece biz de uyacağız.

Halkımız 471 gün boyunca özgürlüğü ve kutsalları için benzeri görülmemiş fedakarlıklar gösterdi.

Tüm dünya direnişçilerin destansı mücadelesine şahit oldu. 

Ayrıntılar geliyor...

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