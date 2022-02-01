Çin, Güney Kore ve Hong Kong pay piyasalarında yeni yıl tatili sebebiyle işlem gerçekleşmezken, Japonya ve Hindistan borsaları, artan risk iştahıyla yükseliş eğiliminde hareket etti.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası (RBA) bugünkü para politikası toplantısında politika faizini yüzde 0,10'da sabit bırakırken, varlık alımlarını ise 10 Şubat itibarıyla durduracağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada ayrıca, varlık alımlarını durdurmanın faiz artışını beraberinde getirmeyeceği ifade edildi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,28 yükselişle 27.078, Avustralya'da ASX 200 endeksi günü yüzde 0,49 artışla 7.006 seviyesinden tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,04 değer kaybederek 115,03'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,34 değer kazanarak 58.792 puanda seyrediyor.