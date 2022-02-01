Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın en uzun merdiveni ilgi görüyor
[Fotoğraf:AA]
Rusya'nın Sibirya bölgesinde dağ eteğine yapılan merdiven 1683 basamaktan oluşuyor.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde Torgashinsky Dağı eteklerine inşa edilen 1,2 kilometre uzunluğundaki merdiven, 1683 basamaktan oluşuyor.
Ülkenin en uzunu olarak kabul edilen bu merdivenler çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor.
Rusya'nın metro ağı da uzun yürüyen merdivenleri ile tanınıyor.
St. Petersburg'daki "Admiralteyskaya" istasyonunda kurulan bir yürüyen merdiven.137.4 metre uzunluğa sahip.
Etiketler: Rusya
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