Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde Torgashinsky Dağı eteklerine inşa edilen 1,2 kilometre uzunluğundaki merdiven, 1683 basamaktan oluşuyor.

Ülkenin en uzunu olarak kabul edilen bu merdivenler çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Rusya'nın metro ağı da uzun yürüyen merdivenleri ile tanınıyor.

St. Petersburg'daki "Admiralteyskaya" istasyonunda kurulan bir yürüyen merdiven.137.4 metre uzunluğa sahip.