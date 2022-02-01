Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan’da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti
[Ftoğraf:Reuters]
Kazakistan'da meclisin genel oturumunda, Meclis Başkanı Nigmatulin'in istifası üzerine yetkilerinin erken feshedilmesine ilişkin kararname onaylandı.
10 yıldır Kazak Parlamentosunun alt kanadı olan Meclis'in başkanı Nigmatulin'in başkanlık görevi ile milletvekilliği de sonlandırıldı.
Nigmatulin, burada yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Özellikle parlamentoda çıkarlarını temsil etmemize güvenen seçmenlerimize ve tabii ki bu üç dönem ortak çalışmalar yürüttüğümüz milletvekillerine şükranlarımı iletiyorum" dedi.
Yeni Meclis Başkanı Yerlan Koşanov oldu
Milletvekillerinin oy birliğiyle yeni Meclis Başkanı Yerlan Koşanov oldu.
Koşanov, en son Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı olarak görev yapıyordu.
Etiketler: Kazakistan
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