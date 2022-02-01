Nefret ve Aşırılık Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanan bir rapora göre , 2021'de Asyalılara karşı işlenen ırkçı suçların sayısı rekor düzeyde arttı.

Sadece Los Angeles'ta içinde bulunduğumuz yüzyılda diğer ABD şehirlerinin en fazla nefret suçu işlendi.

New York, kaydedilen Asya karşıtı nefret olaylarının sayısı açısından ikinci oldu ve bildirilen 30 vaka 133'e yükselerek yüzde 343'lük bir artış yaşadı.

San Francisco'daki Asya karşıtı nefret suçları 2021'de 9'dan 60'a çıkarak yüzde 567 gibi muazzam bir artış gösterdi.

Asya Amerikalılar Adalet (AAJC) Başkanı John C. Yang yaptığı açıklamada , "2021'de Asya karşıtı nefretin arttığına dair raporlar ne yazık ki sürpriz değil. Yine, topluluklarımız saldırı altında ve Asya karşıtı nefreti ele alma çabalarımıza devam etmeliyiz" dedi.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stop AAPI Hate geçen yıl, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ABD'de 9 binden fazla Asya karşıtı nefret vakasının kaydedildiğini açıkladı.