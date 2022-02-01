ABD’de hava koşulları nedeniyle uçuşların ertelenmesi yüzlerce JetBlue yolcusunun asfaltta beklemesine yol açtı.

Yolcular terminallerde beklemek zorunda kaldı. Bir kısmı panik atak geçirdi.

Bazı yolcular “12 saat boyunca JFK'de sıkışıp kaldım, iletişim yok, hiçbir şey yok ve bagajlarımız verilmedi ve uçuşu iptal etmeyi reddettiler.Evcil hayvanları olanlar da büyük zorluk yaşadı” sözleriyle tepki gösterdi.

New York Fox muhabiri Bianca Peters, "Bir yolcu bariz bir panik atak geçiriyor" diye yazdı ve yolcuların üç saatten fazla asfaltta uçaklarda kalmaya zorlandıklarını söyledi.

Tuvalete dahi gidemeyen yolcular zorlu saatler yaşadı. Birçok uçuş çok sayıda gecikmeden sonra yeniden planlandı.

Gecikmeler ve iptaller nedeniyle bir yığın bagaj yere indirilirken,yolcular kendi eşyalarını bulamadı.

Havayolları kendini savundu

JetBlue bir bildiri yayınlayarak toplu gecikmeleri ve iptalleri hava koşullarına bağladı.

ABD'nin kuzeydoğusunda hafta sonu boyunca kar fırtınası yaşandı.

Havayolunun düzelmesinin günler sürebileceği belirtiliyor.