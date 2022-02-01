Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-30 Ocak arasında çoğu Orta Amerika'dan gelen 16 bin 740 düzensiz göçmen gözaltına alındı; 2021'in aynı döneminde bu sayı 9 bin 406 idi.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin yüzde 14,5'i 18 yaş altındakilerden oluşuyor; 780'i ise refakatsiz durumda.

Düzensiz göçmenlerin yüzde 38'ini (6 bin 297) Asya, Afrika, Avrupa veya Amerika dışındaki dünyanın diğer bölgelerinden gelenler oluşturdu.