Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da ocak ayında gözaltına alınan göçmenlerin sayısı yüzde 78 arttı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Meksika'da gözaltına alınan düzensiz göçmen sayısı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78 oranında arttı.
Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-30 Ocak arasında çoğu Orta Amerika'dan gelen 16 bin 740 düzensiz göçmen gözaltına alındı; 2021'in aynı döneminde bu sayı 9 bin 406 idi.
Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin yüzde 14,5'i 18 yaş altındakilerden oluşuyor; 780'i ise refakatsiz durumda.
Düzensiz göçmenlerin yüzde 38'ini (6 bin 297) Asya, Afrika, Avrupa veya Amerika dışındaki dünyanın diğer bölgelerinden gelenler oluşturdu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Meksika
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