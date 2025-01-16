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Dünya
AA 16.01.2025 11:42

Associated Press, haberlerinin Gemini yapay zeka modelinde kullanılması için Google ile anlaştı

Associated Press (AP) ile Google, Gemini yapay zeka modeline gerçek zamanlı bilgi akışı sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Associated Press, haberlerinin Gemini yapay zeka modelinde kullanılması için Google ile anlaştı

Google'dan yapılan yazılı açıklamada, AP'nin, Gemini uygulamasında görüntülenen sonuçların "kullanışlılığını artırmaya" yardımcı olmak için gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayacağı aktarıldı.

AP yetkililerinden Kristin Heitmann da yaptığı yazılı açıklamada, Google'ın üretici yapay zeka modellerini geliştirmesinde, "AP'nin haberciliğinin değerine ve tarafsız haberciliğine olan bağlılığını" görmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek anlaşmanın, Google ile küresel kitleye "zamanında, doğru haber ve bilgi sağlamak" için birlikte çalışmaya dayanan ve uzun süredir devam eden ilişkinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Anlaşma, Google'ın bir haber yayın şirketiyle yaptığı ilk anlaşma olarak kayda geçerken anlaşmanın detayları konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

AP, 2023'te de OpenAI şirketinin yapay zeka modeli Chat GPT ile "1985'ten bu yana ürettiği haber arşivine erişim sağlaması" konusunda anlaşmıştı.

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