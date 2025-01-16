Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 16.01.2025 11:27

İtalya'da sahte çevrim içi yorumlara karşı tedbir alınacak

İtalya'da sunulan yasa tasarısına göre otel, restoran ve turistik yerler için çevrim içi yorum yazmak isteyen kişilerin kimlik ve söz konusu yeri ziyaret ettiklerine dair kanıt sunmaları gerekecek.

İtalya'da sahte çevrim içi yorumlara karşı tedbir alınacak

İtalyan hükümeti, ülkedeki otelleri, restoranları ve turistik yerleri yanıltıcı ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla sahte ve ücretli çevrim içi yorumlara karşı önlem almaya çalışıyor.

İlgili yasa tasarısı uyarınca, çevrim içi yorum yazmak isteyen herkesin doğrulanabilir kimlik ve söz konusu yeri ziyaret ettiğine dair kanıt sunması gerekecek.

Yorumların ziyaretten itibaren 15 gün içinde yayınlanması, konuyla ilgili ve ayrıntılı olması gerekecek.

Ayrıca, işletmeler artık ilgilerinin bulunmaması halinde, iki yıldan daha eski yorumların kaldırılmasını talep edebilecekler.

İtalya İşletmeler Bakanlığı, sahte veya manipüle edilmiş yorumların konaklama ve turizm sektöründeki işletmelerin gelirlerinin yüzde 6 ila yüzde 30'unu etkilediğini bildirdi.

ETİKETLER
İtalya Turizm
Sıradaki Haber
Trump, yasaklanması tartışılan TikTok'u ve kullanıcılarının verilerini korumak için çözüm arıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatili mesajı
13:10
Sosyal medya haberciliği eğitimi gerçekleşti
13:06
İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 30'a yükseldi
13:11
Dijital çağda habercilik nasıl yapılır?
13:02
Bu yılın en yatırımcı KİT'i TPAO olacak
13:02
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Van'da kar yağışı etkili oldu
Van'da kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi
Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ