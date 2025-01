İngiltere'de sağlık krizi: Tuvaletlerde hasta bakılıyor

Kraliyet Hemşirelik Koleji, (RCN) İngiltere'nin dört bir yanından 5 binden fazla hemşireyle anket yaptı.

Buna göre, her 10 hemşireden 9'u (yüzde 91,5) ayda en az bir kez koridor gibi uygunsuz ortamlarda hizmet verirken, her 10 hemşireden yaklaşık 7'si (yüzde 66,8) her gün uygunsuz yerlerde hizmet veriyor.

Hastalara, yer sıkıntısı nedeniyle koridorlarda, depolarda, otoparklarda ve tuvaletlerde bakıldığı belirtiliyor.

Hastanelerin durumuyla ilgili diğer bazı bulgular şu şekilde:

Koridorlarda insanlar kalp krizinden ölüyor (Bir hasta tuvalet yakınında öldü).

Bir hasta hayatını kaybetti fakat bu "saatlerce fark edilmedi".

Personel eksikliği nedeniyle hastalar saatlerce "idrarlı kıyafetle" beklemek zorunda kaldı.

Hemşireler; hastalar ve aileleri tarafından sözlü tacize uğradı, silahla tehdit edildi veya vuruldu.

"Sistem genelinde bir kriz"

RCN Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ranger, durumun belirli hastanelerle ilgili bir sorun olmadığını, sistem genelinde bir krizin olduğunu söyledi.

Ranger, "Buna hükümet müdahalesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Herkes gergin"

Bir acil servis hemşiresi, "Her gün yeni işlere bakıyorum. Meslektaşlarımın çoğu çoktan ayrıldı ve geri dönmeyi düşünmüyorlar." dedi.

Bir diğer hemşire ise, "Hastaların ölmesi ve fark edilmemesi riski çok yüksek. Herkes geriliyor, gözden kaçan şeyler oluyor." diye konuştu.