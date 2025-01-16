Puslu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 16.01.2025 10:08

İspanya'da hastanelerde grip salgını nedeniyle aşırı yoğunluk yaşanıyor

İspanya'da yılbaşından bu yana artan grip vakaları nedeniyle hastanelerde aşırı yoğunluk yaşandığı duyuruldu.

İspanya'da hastanelerde grip salgını nedeniyle aşırı yoğunluk yaşanıyor
[Fotograf: AFP]

Sağlık sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar yaptıkları açıklamada, İspanya'nın 17 özerk yönetiminin 12'sinde, grip salgını nedeniyle hastanelerin dolduğunu kaydederek, personel ve yatak eksikliğinden yakındı.

İspanyol basını da başta Madrid, Katalonya ve Valensiya bölgelerinde olmak üzere, birçok hastanede yoğunluk sebebiyle hastaların koridorlara konulan yataklarda tedavi gördüğünü, acil servislerde bekleme süresinin 65 saate kadar çıkan vakaların görüldüğünü yazdı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise grip aşısı olanların sayısında önceki yıllara kıyasla yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşandığını vurgulayarak, bunun grip vakaları artışındaki önemli etkenlerden biri olduğunu bildirdi.

Solunum yolu rahatsızlıkları ve grip vakalarının, ocak ayı başından bu yana 2-3 kat arttığına işaret eden uzmanlar, önümüzdeki haftalarda grip vakalarının daha da artmasının öngörüldüğü uyarısında bulundu.

Öte yandan bazı hastaneler, COVID-19 döneminde olduğu gibi maske takma zorunluluğu getirdi.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Meta yapay zeka yatırımı için çalışanlarını işten çıkaracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:41
Kapıkule'de çok sayıda kaçakçılık girişimini önlendi
11:36
İtalya'da sahte çevrim içi yorumlara karşı tedbir alınacak
11:31
Geleceğin savunma sanayisi teknisyenleri MSB'nin fabrikalarında yetişiyor
11:24
Trump, yasaklanması tartışılan TikTok'u ve kullanıcılarının verilerini korumak için çözüm arıyor
11:34
Karadeniz'de depremlerin heyelan ve taşkınlara etkisi araştırılıyor
11:23
Ulaşım ve haberleşme projelerine yaklaşık 440 milyar lira ödenek ayrıldı
Sislerin arasında kalan Meke Krater Gölü havadan görüntülendi
Sislerin arasında kalan Meke Krater Gölü havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi
Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ