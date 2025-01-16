Meta yapay zeka yatırımı için çalışanlarını işten çıkaracak

Meta, yapay zeka gelişimini artırmaya yönelik adımlar atarken, iş gücünün performansını gözden geçiriyor. Şirket, düşük performans gösteren çalışanlarını belirleyip, 3 bin 600 kişiyi işten çıkarma kararı almayı planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Zuckerberg, Meta'nın hedeflerine ulaşabilmesi için bu yıl 5% iş gücü azaltmaya gidecek.

Şirket, düşük performans gösteren çalışanları tespit edecek ve bu çalışanlar, işten çıkarılmadan önce detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulacak

Ancak işten çıkarmalar, çalışanların performanslarına dayalı olarak yapılacak ve bu süreçte işten çıkarılacak çalışanlara uygun tazminatlar sağlanacak.

Meta, yapay zeka geliştirmek için yeni çalışan arıyor

Meta, 2025 yılı için büyük beklentilere sahip. Şirket, yapay zeka projelerinde ilerleyebilmek için mevcut iş gücünde daralma yapmayı planlıyor.

Bu adım, yapay zeka geliştirme ekiplerinin güçlendirilmesi ve bu alanda ihtiyaç duyulan yeni çalışanların işe alınması amacıyla atılacak.

2024 yılı, Meta için yapay zeka açısından önemli bir yıl oldu. Şirket, kullanıcı deneyimlerini geliştiren 'Meta AI'yi tanıttı ve bu teknolojiyi 500 milyon kullanıcısına sundu.

Meta, AI destekli bir arama motoru geliştirmeyi planlıyor ve bu arama motoru, Meta AI'nin özel bir yeteneği olacak. Şirket, 2025'te bu yeni teknolojilerin kullanıcılarla buluşmasını hedefliyor.

Meta, hedeflerine ulaşabilmek için zor kararlar almak zorunda kalacak. Bu kararlar, işten çıkarılmalar ve yeni işe alımlar gibi zorlu adımları içerse de, şirketin büyüme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.