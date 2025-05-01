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Dünya
AA 01.05.2025 14:13

ABD'de yargıç, Apple'ın antitröst davasında ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiğine hükmetti

ABD'de Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın Epic Games'le olan "antitröst" davasında mahkemenin ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiği kararını verdi.

ABD'de yargıç, Apple'ın antitröst davasında ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiğine hükmetti
[Fotograf: Reuters]

CBS News'un haberine göre, Yargıç Rogers, Apple ve Epic Games arasındaki "antitröst" davasına ilişkin kararını açıkladı.

Apple'ın mahkemenin ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiğine hükmeden Rogers, "Apple'ın rekabeti engellemeye yönelik girişimlerine müsamaha gösterilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rogers, Apple'ın davadaki tutumuna ilişkin cezai itaatsizlik soruşturması için federal savcılara sevk edileceğini belirtti.

CBS News'a konuşan bir Apple sözcüsü ise "Karara kesinlikle katılmıyoruz. Mahkeme kararına uyacağız ve temyize gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Epic Games, 2020'de tüketicilerin uygulamaları App Store aracılığıyla edinmesini ve uygulama içi satın almalarda kendi sisteminin kullanılmasını zorunlu kılarak federal antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açmıştı.

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