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Dünya
AA 01.05.2025 13:27

Filistinli yetkili: İsrail kuşatması sebebiyle Gazze'de kıtlığın ileri aşamasına girildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişini engellediği Gazze'de "kıtlığın ileri aşamasına" girildiğini söyledi.

Filistinli yetkili: İsrail kuşatması sebebiyle Gazze'de kıtlığın ileri aşamasına girildi

Sevabite, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 2 aydan uzun süredir sıkı kuşatma uyguladığını ve sınır kapılarını kapalı tuttuğunu hatırlattı.

"İsrail, Gazze Şeridi'ne gıda ve insani yardım girişini engelliyor. İsrail kuşatması sebebiyle Gazze'de kıtlığın ileri aşamasına girildi" diyen Sevabite, İsrail'in Gazze'de "modern dünyanın tanık olduğu en korkunç sistematik açlık biçimlerinden birini" uyguladığını kaydetti.

Gazze'deki insani felaketten İsrail'in tam sorumlu olduğunu vurgulayan Sevabite, "Gazze'de gıda, ilaç ve su, 2,4 milyondan fazla sivile karşı savaş silahı olarak kullanılıyor. Bu, uluslararası insancıl hukukun en temel ilkelerinin açıkça ihlali anlamına gelmektedir. Sınır kapılarının kapatılması, zalim abluka, gıda kıtlığı, un eksikliği ve fırınların kapanmaya zorlanması Gazze Şeridi'nde gıda güvenliğini tamamen çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı." diye konuştu.

Gazzeli yetkili, Gazze'deki durumun "uluslararası toplumun gerçek bir ahlaki ve hukuki sınavı olduğunun" altını çizdi.

Sevabite, Gazze'ye yardımların engelsiz sağlanması ve "çok geç olmadan Gazze'deki hayata dair geriye kalanların kurtarılması için" acil ve etkili bir uluslararası müdahale yapılması çağrısında bulundu.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 308 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 973 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 400'e, yaralıların sayısının da 118 bin 14'e yükseldi.

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