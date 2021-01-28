2014'deki bir mahkeme tutanağında yer alan bilgilere göre, Tarrio, 2012'den o zaman kadar güvenlik güçlerine bilgi sağladı.

Tutanağa göre, Savcı Vanessa Singh Johnnes, Tarrio'nun 13 kişinin uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi çeşitli suçlarla soruşturulmasına yardım ettiğini söyledi.

Proud Boys liderinin o zamanki avukati Jeffrey Feiler ise, müvekkilinin soruşturmalara gizlilik esasıyla yardım ettiğini doğruladı.

Tarrio: Hatırlamıyorum

Enrique Tarrio, davalarda başkalarına karşı çalıştığını reddederek "Bunların hiçbirini bilmiyorum, hiçbirini hatırlamıyorum." diye konuştu.

Ancak Tarrio, 2012'de diyabet test kiti çalıp sattığı gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı 30 aylık cezanın 16 aya düşürüldüğünü kabul etti.

Söz konusu ceza indiriminin, Tarrio'nun soruşturmalara verdiği "gizli" destek nedeniyle sağlandığı iddia ediliyor.

[Enrique Tarrio başkanlık seçimi protestolarında. Washington, 12 Aralık '20 | Fotoğraf: Reuters]

Kongre baskınında başroldeydiler

ABD'deki başkanlık seçimlerini protesto eden Trump yanlıları 6 Ocak'ta Kongre binasını basmıştı.

Tarrio'nun liderlik ettiği Proud Boys'un, söz konusu olayda başı çektiği biliniyor.

ABD'de Küba asıllı bir ailenin çocuğu olarak doğan Tarrio, iki yıldan fazla süredir bu aşırılık yanlısı grubun başında.

Aşırılık yanlısı gruba üye 2 Ulusal Muhafız görevden uzaklaştırılmıştı

Başkanlık Yemin Töreni öncesinde Kongre baskınını soruşturan FBI, Ulusal Muhafızlar'ı yakın planda incelemeye başlamıştı.

Muhafızlar, "içeriden saldırı" ihtimali de dahil potansiyel tehditlere karşı, FBI tarafından yeniden güvenlik taramasından geçirilmişti.

Üst düzey bir istihbarat yetkilisi, soruşturma sonucu 12 Ulusal Muhafız’ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Bu muhafızlardan 2'sinin, beyaz üstünlükçü aşırılık yanlısı gruplara üye olduğu tespit edilmişti.