ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9 milyon 900 bin varil (yüzde 2) azalışla yaklaşık 476 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 603 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638 milyon 100 bin varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 500 bin varil (yüzde 1) artışla 247 milyon 700 bin varil oldu.

ABD’de petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 981 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 64 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 104 bin varil artarak 3 milyon 355 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16-22 Ocak haftasında 97 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 409 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,1 milyon varil, gelecek yıl ise 11,5 milyon varil olması bekleniyor.