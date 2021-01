Simpsonlar...

ABD'nin dünyaca ünlü, komedi ve siyasi hiciv içerikli animasyon dizisi.

11 Eylül, saldırısından, Trump'ın başkanlığına, Lady Gaga'nın Superbowl şovundan akıllı saat teknolojisine kadar birçok konuda şaşırtıcı derecede nokta atışı tahminlerde bulundular.

Son olarak da ABD'nin yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile gündeme geldiler.

Dizinin Bart to the Future (Bart'ın geleceğe dönüşü) adlı bölümünde, dizinin ana karakterlerinden biri olan Lisa Simpson, ABD'nin ilk kadın başkanı olarak Beyaz Saray'a geliyor.

Personelini Oval Ofis'te bir araya getiren Başkan Simpson, ülke tarihinin ilk kadın Başkan Yardımıcısı Harris'in takı ve kıyafet seçimini tahmin ediyor gibi görünen mor bir blazer, yakın renkte yüksek yaka bir bluz ve inci kolye takıyor.

[Fotoğraf: Disney, Getty]

ABD'de bazı haber kaynakları, Harris'in Lisa'nın giysisinden kasıtlı olarak ilham aldığını iddia etti.

Karakteri 1989'daki ilk çıkışından bu yana seslendiren Yeardley Smith ise, "Kamala Harris'in kıyafetini Lisa Simpson'a ince bir selam göndermek için seçtiğine gerçekten inanmak istiyorum." dedi.

Yaklaşık 20 yıl kadar önce yayınlanan bu bölümdeki tahmin, Simpsonlar'ın 'kehanet'lerinden sadece biri.

İşte 30 yıldan fazla süredir yayınlanan dizinin ses getiren tahminlerinden bazıları...

Trump'ın ABD Başkanlığı

Simpsonlar'da Trump'ın Başkanlık tahmini ile ilgili sosyal medyada çok sayıda yanlış bilgi ve fotoğraf ortaya çıktı.

Ancak dizide Trump'ın başkan olarak adınıın geçtiği doğru.

Yine Bart to the Future adlı bölümde Oval Ofis'te toplantı yapan Lisa, “Sizin de bildiğiniz gibi, Başkan Trump’tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı” diyor ve kendisinden önce Trump’ın başkan olduğunu söylüyor.

Dizinin 1997 yılında yayınlanan bölümünde, Lisa elinde bir dergi tutuyor. Dergi kapağında 9 dolar yazıyor ve arka tarafta ikiz kuleler 11 gibi gözüküyor. Bu bölümden tam 4 yıl sonra 9'uncu ayın 11'inde İkiz Kuleler'e saldırı gerçekleşti.

Dizinin en çok tartışılan sahnelerinden biri de bu oldu.

[Fotoğraf: Fox/Simpsons]

Yazarlardan Al Jean konuyla ilgili soruya "New York'ta İkiz Kulelerin bir resminin yanında üzerinde 9 dolar yazan bir rehber kitap satın aldılar, bu yüzden 11 Eylül gibi görünüyordu ama tamamen tesadüftü" cevabını verdi.

Ancak bu cevap komplo tesorisyenlerini tatmin etmedi.

Lady Gaga'nın Super Bowl şovu

Dizinin 2012'de yayınlanan bir bölümünde Lady Gaga, Springfield kasabası için havada asılı şekilde bir performans sergiledi.

Gaga, 5 yıl sonra, Super Bowl devre arası şovunu gerçekleştirmek için Houston NRG Stadyumu'nun çatısından uçtu.

[Fotoğraf: Twitter]

1990 yılında yayınlanan bölümde Bart nükleer santral yakınındaki bir nehirde Blinky adlı üç gözlü balık yakaladı.

On yıldan fazla bir süre sonra, Arjantin'deki bir rezervuarda üç gözlü bir balık keşfedildi. Rezervuarın kendisi bir nükleer santralden gelen suyla besleniyordu.

[Fotoğraf: 20th Century Fox]

İlk olarak 1998'de yayınlanan "When You Dish Upon a Star" bölümünde, Ron Howard ve Brian Grazer, Homer sahneleri için bir senaryo hazırlıyor. Senaryo 20th Century Fox'ta üretiliyor ve stüdyonun genel merkezinin önündeki bir tabelada Fox, "Walt Disney Co.'nun bir bölümü" olarak gösteriliyor.

14 Aralık 2017'de Disney, 21st Century Fox'u yaklaşık 52,4 milyar dolara satın alarak Fox'un film stüdyosunu (20th Century Fox) ve televizyon prodüksiyon varlıklarının çoğunu satın aldı.

[Fotoğraf: 20th Century Fox]

Hatalı oylama makineleri

2008'de "Simpsonlar", Homer'ın ABD genel seçimlerinde Barack Obama'ya oy vermeye çalıştığını gösterdi, ancak hatalı bir makine oyunu değiştirdi.

Dört yıl sonra, Pennsylvania'daki bir oylama makinesi, insanların Barack Obama oylarını Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney için olanlarla değiştirdiği için kaldırıldı.

[Fotoğraf: 20th Century Fox]

ABD'nin Washington kentinde Kongre binasında yaşanan kanlı baskının ardından "Simpsonlar yine yaptı" mesajıyla birçok fotoğraf paylaşıldı.

Ancak o fotoğrafın fotomontaj olduğu ve dizinin hiçbir bölümünde böyle bir sahne olmadığı açıklandı.

Şovun geleceği tahmin etme konusundaki aşikar ustalığı, pek çok komplo teorisinde farklı senaryolar üretilmesine neden olsa da yazarlar kendilerini iyi tespitler yapan fütürologlar olarak tanımlıyor.

Yazarlardan Al Jean ise gerçeğe dönüşen senaryolar hakkında şu açıklamaları yaptı:

"2000 yılında, Başkan olabilecek eğlenceli ve komik bir isim ararken Trump aklımıza geldi. Ancak bu düşünüldüğü kadar uzak bir tahmin değildi. Çünkü Trump, ilerde aday olmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Karakterler, New York'ta İkiz Kulelerin bir resminin yanında üzerinde 9 dolar yazan bir rehber kitap satın aldılar, bu yüzden 11 Eylül gibi görünüyordu. Bir tahmin değildi tamamen tesadüftü. Yeterince tahminde bulunursanız, o zaman yüzde 10'u doğru çıkacaktır"

Al Jean'ın eşi ve aynı zamanda dizinin senaryo yazarı olan Stephanie Gillis ise, "Biz 10 ay önceden yazdığımız için bir nevi fütürologuz, bu yüzden ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz" dedi.