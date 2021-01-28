Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19'dan 76 kişinin daha hayatını kaybederken, bin 661 yeni vaka tespit edildi. Ülkede 2 bin 219 kişi de iyileşti.

Böylece ülkede toplam can kaybı 6 bin 446'ya, vaka sayısı 202 bin 223'e, iyileşenlerin ise 151 bin 214'e yükseldi.

Fas’da can kaybı 8 bin 207’ye yükseldi

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada göre ise, virüs nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi, 890 kişi enfekte oldu. Bin 358 hasta ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle can kaybı 8 bin 207'ye, vaka sayısı 468 bin 383'e, iyileşenlerin sayısının ise 446 bin 181'e yükseldi.

Bahreyn’de 31 Şubat’tan itibaren uzaktan eğitime geçilecek

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, COVID-19'un mutasyonuna yakalananların tespit edilmesi nedeniyle bazı kısıtlamalara ilişkin kararların alındığını duyurdu.

Bahreyn Bilim Kurulunun tavsiyelerine göre 31 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitime geçilecek, lokanta ve kafeteryaların içinde servis durdurulacak.