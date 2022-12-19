Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arjantinliler Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı
Arjantin halkı Dünya Kupası şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya gelen futbolseverler, final maçını şehir merkezinde kurulan dev ekrandan izledi.
Arjantin Milli Takımı’nın zaferi, maç sonrası Arjantin halkı tarafından coşkuyla kutlandı.
Etiketler: Arjantin Dünya Kupası
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