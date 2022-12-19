Ulusal basındaki haberlere göre, Upper East vilayetine bağlı Bawku bölgesinde 17 Aralık'ta yaşlı bir adamın öldürülmesinin ardından bölgedeki Kusasi ve Mamprusi etnik grupları arasında yeniden çatışma çıktı.

Çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Upper East Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu David Fianko-Okyere, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Gana'nın Upper East vilayetinde Kusasi ve Mamprusi etnik grupları arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.