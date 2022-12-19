Musk, Twitter'da şirketin yöneticiliğinden istifa edip etmeyeceğini soran bir anket yaptı.

17 milyon 502 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette yüzde 57,5 "Evet", yüzde 42,5 "Hayır" oyu kullanıldı.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Söz konusu paylaşımda, "Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" ifadesi de yer aldı.

Tesla ve SpaceX'i de yöneten Musk, Twitter'ı devraldığından beri diğer şirketleri arka plana attığı eleştirilerine maruz kaldı.

Büyük bir hukuk mücadelesinden sonra Musk, Ekim ayında 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla şirketin kontrolünü ele geçirdi.

Musk'ın anketi, Twitter'da yalnızca diğer sosyal medya şirketlerini tanıtmak amacıyla oluşturulan hesapları ve rakip platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içeriği yasaklayan politika güncellemesinin ardından geldi.