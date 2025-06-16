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Dünya
AA 16.06.2025 00:55

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
[Fotoğraf: Arşiv]

Tahran'ın farklı noktalarından aralıklarla patlama sesleri duyuluyor.

İran devlet televizyonu, Tahran'ın Şehriyar ilçesine İsrail’in saldırdığını bildirdi.

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İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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