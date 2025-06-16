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Dünya
AA 16.06.2025 00:41

Kassam Tugayları'ndan İran'a destek açıklaması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İran'ın Filistin davasına verdiği desteği takdir ederek, İsrail'in süren saldırganlığına karşı İran’a destek verdiklerini açıkladı.

Kassam Tugayları'ndan İran'a destek açıklaması

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı devam eden siyonist (İsrail) saldırılar sonucu İran silahlı kuvvetlerinin üst düzey komutanlarının şehit olması nedeniyle İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Kara Kuvvetleri Komutanı Hatemü’l-Enbiya Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşidi'nin isimlerine yer verildi.

Bu liderlerin ve beraberlerindeki komutanların Filistin direnişine on yıllardır tarihi düzeyde destek verdiğine dikkati çekilen açıklamada, bu desteğin son örneğinin, 7 Ekim 2023'te başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonu sırasında görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "İranlılar, bu büyük ve açıkça beyan edilen bu desteğin Filistin davası uğruna ağır bir bedel gerektireceğini bilmelerine rağmen geri adım atmadı." ifadesi yer aldı.

İran'ın desteğinin "siyonist düşmana karşı mücadelede bir kaldıraç işlevi gördüğü" ve bu katkıların etkisinin zamanla daha da netleşeceği belirtilen açıklamada, "Bugün nihai zafere daha da yaklaşmış bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Direnişe her zaman destek veren sevgili İran halkının şehitlerini anıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, İran Cumhuriyeti'ne, liderliğine ve halkına desteğimizi ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'e yönelik saldırılarının "kahramanca ve büyük eylemler" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu saldırıların İsrail’in temellerini sarstığını belirtilerek, İran'ın bu karşılığının, İsrail'in bölgede yıllardır sürdürdüğü saldırganlığı ve kontrolsüz şiddetini sınırlamayı amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, "Özellikle Gazze Şeridi'ndeki mazlum Filistin halkı, İran'ın bu güçlü saldırılarını büyük bir gurur ve onurla izledi. Bu saldırılar, kendilerine yönelik soykırım ve etnik temizlik suçları işleyen işgalcilere karşı kurtuluş umudu oldu." ifadeleri kullanıldı.

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