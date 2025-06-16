İsrail: İran'ın gönderdiği 100’ün üzerinde İHA'yı engelledik

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları, Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü ve İran ordusuna ait askeri silah üretim altyapısının hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "İran genelinde çok sayıda silah üretim tesisi hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordu sözcülüğü, hedef aldığı noktalara ait olduğunu ileri sürülen infografikler paylaştı.

Öte yandan İsrail ordusu, 13 Haziran cuma gününden bu yana İran'dan ülkeye atılan 100’ün üzerinde insansız hava aracının (iHA) engellendiğini de iddia etti.

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.